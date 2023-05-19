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Воспитанник ЦСКА Скопинов об учебе в колледже США: однажды на урок пришли сатанисты

Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Скопинов рассказал, как он учился в колледже США, передает «Спорт-Экспресс».

Воспитанник ЦСКА об учебе в колледже США: однажды на урок пришли сатанисты
© Газета.Ru

«Мы изучали историю религий. Мормоны считают, что все веры имеют право на существование. К нам на урок однажды пришли сатанисты. Они рассказывали про свою религию и о том, как приносят животных в жертву», — сказал Скопинов.

Скопинов является уроженцем Москвы. Он начинал карьеру в московском «Динамо», а затем перешел в столичный ЦСКА. Вместе с академией армейцев в 2016 году он выиграл чемпионат России.

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