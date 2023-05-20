Глава ОКР заявил о требовании применения санкций к сменившим гражданство россиянам
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о применении санкций в отношении российских спортсменов, которые сменили гражданство.
«Мы считаем, что подходы ко всем спортсменам мира должны быть эквиваленты. Соответственно, те условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство. В противном случае мы будем требовать применения нейтрального статуса, а также других возможных ограничений, которые будут применяться к членам российской сборной», — передает слова Позднякова «Матч ТВ».
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.