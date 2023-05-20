Глава ОКР заявил о требовании применения санкций к сменившим гражданство россиянам

«Мы считаем, что подходы ко всем спортсменам мира должны быть эквиваленты. Соответственно, те условия, в которых будут выступать российские спортсмены, должны применяться к атлетам, сменившим спортивное гражданство. В противном случае мы будем требовать применения нейтрального статуса, а также других возможных ограничений, которые будут применяться к членам российской сборной», — передает слова Позднякова «Матч ТВ».