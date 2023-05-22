Тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников

Фитнес-тренер Константин Дьяченко назвал лучшие упражнения для офисных работников. Его слова приводит «Кубанские новости».

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Сначала тренер посоветовал встать, поставив ноги на ширине плеч, при этом руки надо положить на талию и стараться наклониться как можно ниже назад. По его мнению, это поможет снять статическое напряжение в мышцах.

Далее Дьяченко предложил лечь на живот, при этом нужно упереться на предплечья и положить ладони строго параллельно друг другу. При этом нужно потянуться корпусом вверх, не отрывая бедер от пола. При последнем упражнении нужно лечь на живот, выпрямить руки вдоль тела и вытянуть корпус вверх. Ноги при этом поднимать не нужно.