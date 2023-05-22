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Тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников

Фитнес-тренер Константин Дьяченко назвал лучшие упражнения для офисных работников. Его слова приводит «Кубанские новости».

Тренер назвал лучшие упражнения для офисных работников
© Lenta.ru

Сначала тренер посоветовал встать, поставив ноги на ширине плеч, при этом руки надо положить на талию и стараться наклониться как можно ниже назад. По его мнению, это поможет снять статическое напряжение в мышцах.

Далее Дьяченко предложил лечь на живот, при этом нужно упереться на предплечья и положить ладони строго параллельно друг другу. При этом нужно потянуться корпусом вверх, не отрывая бедер от пола. При последнем упражнении нужно лечь на живот, выпрямить руки вдоль тела и вытянуть корпус вверх. Ноги при этом поднимать не нужно.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.

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