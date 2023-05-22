Организаторы ОИ-2024 в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне – СМИ

Оргкомитет летних Олимпийских игр рассматривает возможность установки олимпийского огня на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.

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Летние ОИ будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. По информации, неизвестно, будет ли пламя находиться на башне во время всей Олимпиады или только на церемонии открытия.

Установить олимпийский огонь на вершине Эйфелевой башни нельзя по техническим причинам, там располагаются громоотвод и антенны, отметил источник. При этом проект рассматривают уже два года, добавил он. Представители оргкомитета пока не комментировали ситуацию.

Решение по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в 2024 году будет принято не раньше чем за год до старта, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Из рекомендаций МОК следует, что у всех спортсменов будут проверяться социальные сети, учитываться их публичные высказывания и участия на митингах, прежде чем они будут допущены до соревнований.