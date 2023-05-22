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Организаторы ОИ-2024 в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне – СМИ

Оргкомитет летних Олимпийских игр рассматривает возможность установки олимпийского огня на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.

Организаторы ОИ-2024 в Париже хотят установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне – СМИ
© Сетевое издание m24.ru

Летние ОИ будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. По информации, неизвестно, будет ли пламя находиться на башне во время всей Олимпиады или только на церемонии открытия.

Установить олимпийский огонь на вершине Эйфелевой башни нельзя по техническим причинам, там располагаются громоотвод и антенны, отметил источник. При этом проект рассматривают уже два года, добавил он. Представители оргкомитета пока не комментировали ситуацию.

Решение по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в 2024 году будет принято не раньше чем за год до старта, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Из рекомендаций МОК следует, что у всех спортсменов будут проверяться социальные сети, учитываться их публичные высказывания и участия на митингах, прежде чем они будут допущены до соревнований.

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился, что в случае допуска и успешного прохождения отбора на летних Олимпийских играх 2024 года Россию смогут представлять порядка 180 атлетов. Он добавил, что российская сторона намерена и дальше продолжать обсуждать вопрос допуска с международными спортивными организациями и отстаивать свои интересы.

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