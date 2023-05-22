Олимпийская чемпионка поддержала фехтовальщиков, готовых выступать под нейтральным флагом

"Я всегда говорила, что наше дело - фехтовать, остальное решать нашим тренерам, федерации и всем остальным руководящим людям. Поэтому решение - выступать или нет - должно быть совместным. Я эту ситуацию отпустила, так как я уже состоялась как спортсменка, добилась своих высот, и для меня это не так критично. Но, если у допущенных спортсменов есть возможность выступать, пусть и под нейтральным флагом, они должны это делать. Они имеют право на свое спортивное будущее", - сказала Егорян.