В МГУ назвали причину прекращения учебы Медведевой
Учеба в МГУ фигуристки Евгении Медведевой была прекращена из-за ее высокой медийной загруженности. Об этой «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере университета.
Там напомнили, что Медведева поступила к ним в сентябре 2021 года.
«В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия и ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе.
Также там отметили, что за все время учебы Медведевой на факультете с ней никогда не взаимодействовали.
Ранее фигуристка у себя в социальных сетях заявила, что ушла из МГУ из-за конфликта с руководством университета, которое было недовольно заголовком к одному из ее интервью и решило не предоставлять материалы для учебы. По словам Медведевой, она просила их несколько месяцев и за все «заплатила».