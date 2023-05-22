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В МГУ назвали причину прекращения учебы Медведевой

Учеба в МГУ фигуристки Евгении Медведевой была прекращена из-за ее высокой медийной загруженности. Об этой «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере университета.

Там напомнили, что Медведева поступила к ним в сентябре 2021 года.

«В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия и ее учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в ее профессиональной деятельности», — добавили в пресс-службе.

Также там отметили, что за все время учебы Медведевой на факультете с ней никогда не взаимодействовали.

Ранее фигуристка у себя в социальных сетях заявила, что ушла из МГУ из-за конфликта с руководством университета, которое было недовольно заголовком к одному из ее интервью и решило не предоставлять материалы для учебы. По словам Медведевой, она просила их несколько месяцев и за все «заплатила».

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