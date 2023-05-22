Глава МОК верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что страны, выступающие за отстранение российских атлетов от участия в международных стартах, прислушаются к G7.

«МОК приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов из России и Беларуси лишь в нейтральном статусе. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающее время, когда несколько стран угрожают ей», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт» .

25 января исполком МОК выступил за то, чтобы вернуть атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, и при этом предложил не допускать тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию.