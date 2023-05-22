$79.94+0.0386.50+0.22
1 час назад

Глава МОК Бах верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

Betassist

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что страны, выступающие за отстранение российских атлетов от участия в международных стартах, прислушаются к G7.

Глава МОК верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7
Фото: BetassistBetassist

«МОК приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов из России и Беларуси лишь в нейтральном статусе. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающее время, когда несколько стран угрожают ей», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».

25 января исполком МОК выступил за то, чтобы вернуть атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, и при этом предложил не допускать тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию.

Ранее сообщалось, что группа из 35 стран намерена требовать недопуска России и Беларуси до Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Около спорта,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий