Глава МОК верит, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется, что страны, выступающие за отстранение российских атлетов от участия в международных стартах, прислушаются к G7.
«МОК приветствует поддержку G7 автономии спорта и рекомендаций МОК по участию атлетов из России и Беларуси лишь в нейтральном статусе. Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающее время, когда несколько стран угрожают ей», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».
25 января исполком МОК выступил за то, чтобы вернуть атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, и при этом предложил не допускать тех спортсменов, которые активно поддерживают спецоперацию.
Ранее сообщалось, что группа из 35 стран намерена требовать недопуска России и Беларуси до Олимпийских игр 2024 года в Париже.