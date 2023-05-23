В СМИ предположили, где французы разместят олимпийский огонь

СМИ: олимпийский огонь могут разместить на Эйфелевой башне
Руководство организационного комитета Олимпийских игр — 2024 в Париже работает над проектом по размещению олимпийского огня на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации агентства, работа над проектом идет на протяжении двух лет. Однако пока неясно, разместят огонь на башне на протяжении всей Олимпиады или же лишь на время церемоний открытия и закрытия Игр. Кроме того, огонь не получится разместить и на самом верху достопримечательности — этому мешают антенны.
Представитель оргкомитета не стал отрицать идею установки Олимпийского огня на Эйфелевой башне, но добавил, что место зажжения огня в день открытия ОИ-2024 пока еще не определено.
Напомним, что Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Они станут 33-ми по счету летними играми. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле 2024 года — отбор участников и определение маршрута стартуют осенью 2023 года.