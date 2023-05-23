В СМИ предположили, где французы разместят олимпийский огонь

Руководство организационного комитета Олимпийских игр — 2024 в Париже работает над проектом по размещению олимпийского огня на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По информации агентства, работа над проектом идет на протяжении двух лет. Однако пока неясно, разместят огонь на башне на протяжении всей Олимпиады или же лишь на время церемоний открытия и закрытия Игр. Кроме того, огонь не получится разместить и на самом верху достопримечательности — этому мешают антенны.

Представитель оргкомитета не стал отрицать идею установки Олимпийского огня на Эйфелевой башне, но добавил, что место зажжения огня в день открытия ОИ-2024 пока еще не определено.