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1 час назад

Российско-китайские молодежные игры в 2024 году пройдут в Южно-Сахалинске

Матч ТВ

Зимние Российско китайские молодежные игры в 2024 году пройдут в Южно Сахалинске, сообщает пресс служба Минспорта РФ.

Российско-китайские молодежные игры в 2024 году пройдут в Южно-Сахалинске
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Министр спорта России Олег Матыцин и заместитель руководителя главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики Лю Гоюн провели заседание подкомиссии по сотрудничеству в области спорта российско китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В рамках заседания российская делегация рассказала о промежуточных итогах проведения перекрестных годов сотрудничества, а также объявила о проведении в 2024 и 2025 годах Российско китайских зимних и летних молодежных игр.

— Ставшие уже традиционными молодежные игры между вызывают стабильный интерес федераций, спортсменов, зрителей. Подтверждаем готовность принять в 2024 году IV Российско китайские зимние молодежные игры и предлагаем в качестве города организатора Южно Сахалинск. Спортивные объекты города способны принять на высоком уровне соревнования по 10 зимним видам спорта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт трек, сноуборд, фристайл, керлинг, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, ски альпинизм. В 2025 году в России будут организованы X Российско Китайские летние молодежные игры, город проведения мы объявим дополнительно, — сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.

Около спорта,Олег Матыцин,Алексей Морозов,Минспорт России,
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