Российско-китайские молодежные игры в 2024 году пройдут в Южно-Сахалинске

— Ставшие уже традиционными молодежные игры между вызывают стабильный интерес федераций, спортсменов, зрителей. Подтверждаем готовность принять в 2024 году IV Российско китайские зимние молодежные игры и предлагаем в качестве города организатора Южно Сахалинск. Спортивные объекты города способны принять на высоком уровне соревнования по 10 зимним видам спорта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт трек, сноуборд, фристайл, керлинг, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, ски альпинизм. В 2025 году в России будут организованы X Российско Китайские летние молодежные игры, город проведения мы объявим дополнительно, — сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов.