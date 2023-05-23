Тренер по гимнастике Родионенко: "Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой"

— Надежда всегда умирает последней. Но если честно сказать, надежд очень мало. Вот представьте, что в конце июля нас допустят. Но мы уже не выступали на чемпионате Европы, пропустили квалификацию (на Олимпиаду). Мы не допущены до чемпионата мира, который отборочный на Олимпийские игры. Ну, допустят нас и что? Да, в следующем году у нас есть еще три этапа Кубка мира. Но МОК то не снял свои критерии о допуске россиян. Мы все равно не согласимся на эти условия. Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой. Они и так уже решили убрать россиян, и они от этого решения не откажутся, — сказала Родионенко «Матч ТВ».