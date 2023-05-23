Тренер по гимнастике Родионенко: "Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой"

«Мы не согласимся на критерии МОК, хватит унижаться и стоять с протянутой рукой» — тренер по гимнастике Родионенко
Российские гимнасты не согласятся на критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску на международные соревнования, пора перестать унижаться и стоять с протянутой рукой, сказала «Матч ТВ» старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ ранее заявил, что принятие решения по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры отложено до июля из за большого количества дисциплин в этом виде спорта. Также он отметил, что условия допуска, скорее всего, будут соответствовать рекомендациям МОК.
— Есть ли позитивные ожидания перед исполкомом FIG? Как думаете, допустят россиян?
— Надежда всегда умирает последней. Но если честно сказать, надежд очень мало. Вот представьте, что в конце июля нас допустят. Но мы уже не выступали на чемпионате Европы, пропустили квалификацию (на Олимпиаду). Мы не допущены до чемпионата мира, который отборочный на Олимпийские игры. Ну, допустят нас и что? Да, в следующем году у нас есть еще три этапа Кубка мира. Но МОК то не снял свои критерии о допуске россиян. Мы все равно не согласимся на эти условия. Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой. Они и так уже решили убрать россиян, и они от этого решения не откажутся, — сказала Родионенко «Матч ТВ».
В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами и выражавших поддержку СВО.
Заседание исполкома FIG, где будет обсуждаться вопрос допуска, пройдет 19–20 июля в швейцарской Лозанне.