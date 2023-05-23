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Баскетболист Швед посетил лайнер, посвященный 100-летию ЦСКА

Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, на которого было совершено нападение, посетил лайнер, посвященный столетию клуба. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Баскетболист Швед посетил лайнер, посвященный 100-летию ЦСКА
© РИА Новости

Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.

В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Отходит лайнер с Северного речного вокзала. Гостями станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики смогут пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.

Баскетбольный клуб ЦСКА 8 раз выигрывал Евролигу, становился 24-кратным чемпионом СССР и 27-кратным чемпионом России.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.

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