Баскетболист Швед посетил лайнер, посвященный 100-летию ЦСКА

Баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед, на которого было совершено нападение, посетил лайнер, посвященный столетию клуба. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.

В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Отходит лайнер с Северного речного вокзала. Гостями станут игроки и легенды ЦСКА, с которыми болельщики смогут пообщаться. Также на корабле выставлены трофеи и награды армейской команды.

Баскетбольный клуб ЦСКА 8 раз выигрывал Евролигу, становился 24-кратным чемпионом СССР и 27-кратным чемпионом России.