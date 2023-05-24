Экс-директор академии «Чертаново» выступил на заседании по апелляции на приговор суда

— Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.



Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — передает слова Ларина корреспондент «Матч ТВ».