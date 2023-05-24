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Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин выступил на заседании по апелляции на приговор суда

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выступил на заседании по апелляции на приговор суда по делу о мошенничестве.

Экс-директор академии «Чертаново» выступил на заседании по апелляции на приговор суда
© РИА Новости

В среду в Мосгорсуде прокурор на прениях сторон запросил ужесточение срока Ларину — до 4 лет и 4 месяцев, защита в свою очередь также оспаривает приговор первой инстанции. В сентябре суд вынес решение — 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Департамента спорта города Москвы (Москомспорта).

— Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.

Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — передает слова Ларина корреспондент «Матч ТВ».

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

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