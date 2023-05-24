В Литве призвали не уступать места российским спортсменам в международных соревнованиях

«Россиянам и белорусам все равно, что они будут выступать без флага и гимна. Думаю, что мы не должны уступать им места, они будут только счастливы нашему бойкоту. Мы обязательно должны участвовать в соревнованиях», — приводит слова Гудзиневичюте LRT.