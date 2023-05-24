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В Литве призвали не уступать места российским спортсменам в международных соревнованиях

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Литвы Дайна Гудзиневичюте высказалась о возможном бойкоте Игр-2024 из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.

В Литве призвали не уступать места российским спортсменам в международных соревнованиях
© Газета.Ru

«Россиянам и белорусам все равно, что они будут выступать без флага и гимна. Думаю, что мы не должны уступать им места, они будут только счастливы нашему бойкоту. Мы обязательно должны участвовать в соревнованиях», — приводит слова Гудзиневичюте LRT.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

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