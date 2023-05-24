Защитник «Крыльев Советов» заплакал, узнав об освобождении Ларина

«У всех сейчас одинаковые эмоции — мы максимально рады! Когда узнал об этом, то пустил слезу. Тяжело об этом разговаривать, все рады, не только чертановские ребята, но и вся футбольная коалиция», — приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».