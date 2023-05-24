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Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков: заплакал, узнав об освобождении Ларина

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что новость об освобождении бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина довела его до слёз.

Защитник «Крыльев Советов» заплакал, узнав об освобождении Ларина
© Betassist

«У всех сейчас одинаковые эмоции — мы максимально рады! Когда узнал об этом, то пустил слезу. Тяжело об этом разговаривать, все рады, не только чертановские ребята, но и вся футбольная коалиция», — приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».

Осенью 2022 года Николая Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима, признав его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Как посчитал суд, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование от государства. Однако сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял решение удовлетворить апелляцию функционера и заменить ему наказание в виде лишения свободы на другое наказание.

Александр Солдатенков является воспитанником академии «Чертаново». Именно из московского клуба он в 2020 году перебрался в «Крылья Советов».

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