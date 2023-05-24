Защитник «Крыльев Советов» заплакал, узнав об освобождении Ларина

Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков: заплакал, узнав об освобождении Ларина
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков заявил, что новость об освобождении бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина довела его до слёз.
«У всех сейчас одинаковые эмоции — мы максимально рады! Когда узнал об этом, то пустил слезу. Тяжело об этом разговаривать, все рады, не только чертановские ребята, но и вся футбольная коалиция», — приводит слова Солдатенкова «Матч ТВ».
Осенью 2022 года Николая Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима, признав его виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Как посчитал суд, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование от государства. Однако сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял решение удовлетворить апелляцию функционера и заменить ему наказание в виде лишения свободы на другое наказание.
Александр Солдатенков является воспитанником академии «Чертаново». Именно из московского клуба он в 2020 году перебрался в «Крылья Советов».