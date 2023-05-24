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2 часа назад

Игрок «Амкала» Маврин надеется, что медиафутбол закончит так же, как баттл-рэп: «Сейчас здесь каждый бездарь пытается заработать бабла»

Sports.ru

Василий Маврин недоволен тем, что происходит в медиафутболе.

Игрок «Амкала» надеется, что медиафутбол закончит так же, как баттл-рэп
Фото: Sports.ruSports.ru

– Примерно год назад ты говорил, что медиафутбол умирает, что это уже футбол второго дивизиона.

– Так и есть. Мы в это превратились. К сожалению, у меня есть опыт в футболе и понимание кое-каких процессов. Это путь в одну сторону.

Офигенно сказал Оксимирон*: «Раньше медиафутбол был местом, где каждый открывал таланты, а сейчас это место, где каждый бездарь может заработать бабла» (Василий адаптировал фразу Оксимирона* под медиафутбол – Sports.ru).

Вот сейчас медиафутбол превратился в место, где каждый бездарь может заработать бабла.

– У тебя нет опасения, что это все закончится, как и баттл-рэп?

– Надеюсь, что так и будет. Мне не интересно то, что сейчас происходит – это скукотища. Конференции – говно полное: идет какое-то обсуждение, а потом резко меняют тему, перебивая друг друга. Никаких прогревов нет, ничего интересного не происходит.

Кто бы на Текилу (Александр Тарасов, президент «Родины Медиа» – Sports.ru) ни гнал, в прошлом сезоне он делал какие-то перфомансы, шоу. Я в прошлом году с кем только не рамсил, за этим следили, было интересно. Но сейчас все превращается в безликую рутину», – сказал полузащитник «Амкала».

*Оксимирон признан в России иностранным агентом.

Около спорта,Александр Тарасов,
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