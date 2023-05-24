Журова оценила потенциал бойца Монсона стать депутатом Госдумы

"Возможно, он еще не понимает нюансов работы в Госдуме, - сказала Журова. - Многие известные люди и спортсмены, которые избирались раньше, начинают отказываться, поскольку приходится уходить из профессиональной деятельности. Монсону нужно будет пройти конкуренцию, но здесь нужно быть профессионалом, я не знаю его компетенций".