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Журова оценила потенциал Монсона стать депутатом Госдумы

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон должен накопить профессиональный опыт, прежде чем избираться в Госдуму. Такое мнение ТАСС в среду высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Журова оценила потенциал бойца Монсона стать депутатом Госдумы
© РИА Новости

"Возможно, он еще не понимает нюансов работы в Госдуме, - сказала Журова. - Многие известные люди и спортсмены, которые избирались раньше, начинают отказываться, поскольку приходится уходить из профессиональной деятельности. Монсону нужно будет пройти конкуренцию, но здесь нужно быть профессионалом, я не знаю его компетенций".

"Монсон почувствовал, что на его родине поменялись ценности. Он поддерживает наши ценности, в этом тоже корень его решения отказаться от гражданства США", - добавила Журова.

Ранее 52-летний Монсон отказался от гражданства США, сдав американский паспорт в консульство в Стамбуле. Спортсмен будет участвовать в праймериз на выборах в региональный парламент Республики Башкортостан. Он заявлял ТАСС, что в будущем планирует стать депутатом Госдумы.

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