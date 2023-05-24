Журова предложила МОК создать паспорт спортсмена для безвизового допуска на соревнования

"Такого быть не должно, когда из-за политиков спортсменов не допускают на соревнования, - сказала Журова. - Я думаю, что МОК нужно подумать о создании паспортов спортсмена. Такой документ позволит спортсменам из любых стран участвовать в соревнованиях. И не важно, какая будет текущая политическая ситуация, что будут говорить политики".