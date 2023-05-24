Журова предложила МОК создать паспорт спортсмена для безвизового допуска на соревнования
Международному олимпийскому комитету (МОК) нужно рассмотреть создание паспорта спортсмена, который будет давать право безвизового приезда на соревнования. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее стало известно, что соревнования по фехтованию на Европейских играх лишены статуса чемпионата Европы из-за недопуска в Польшу российских и белорусских спортсменов.
"Такого быть не должно, когда из-за политиков спортсменов не допускают на соревнования, - сказала Журова. - Я думаю, что МОК нужно подумать о создании паспортов спортсмена. Такой документ позволит спортсменам из любых стран участвовать в соревнованиях. И не важно, какая будет текущая политическая ситуация, что будут говорить политики".