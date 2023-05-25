Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой по обвинению в спортивной коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Фредерика Бело.

Он напомнил, что ее ошибочно обвиняли за действия, якобы совершенные во время Открытого чемпионата Франции 2020 года.

«После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — сказал Бело.

Сизикову задержали и поместили под арест в начале июня 2021 года после матча на турнире «Ролан Гаррос» по подозрению в «умышленном проигрыше» в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынские теннисистки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Матч закончился в пользу спортсменов из Румынии со счетом 7:6 и 6:4.