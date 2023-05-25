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Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа окончательно прекратила уголовное дело в отношении российской теннисистки Яны Сизиковой по обвинению в спортивной коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Фредерика Бело.

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против теннисистки Сизиковой
© ТАСС

Он напомнил, что ее ошибочно обвиняли за действия, якобы совершенные во время Открытого чемпионата Франции 2020 года.

«После двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила о закрытии дела, посчитав что события, вменяемые Сизиковой, не могут быть установлены», — сказал Бело.

Сизикову задержали и поместили под арест в начале июня 2021 года после матча на турнире «Ролан Гаррос» по подозрению в «умышленном проигрыше» в матче в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Тогда соперницами россиянки и американки Мэдисон Бренгл были румынские теннисистки Кристина-Андрея Миту и Патричия-Мария Циг. Матч закончился в пользу спортсменов из Румынии со счетом 7:6 и 6:4.

Внимание правоохранителей привлекли подозрительные ставки на победу румынок в пятом гейме второго сета, в котором подавала Сизикова. Тогда она сделала две двойные ошибки и отдала свою подачу. Позднее теннисистку отпустили, а она подала жалобу в прокуратуру Парижа из-за клеветы.

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