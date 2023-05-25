Алина Загитова показала кадры смелой фотосессии на яхте

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала поклонников кадрами с горячей фотосессии. На снимках Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании позирует в купальнике на яхте. Об этом сообщает Чемпионат.com.

«Может, физически я уже и в Москве, но мысленно всё ещё в солнечном Дубае», — подписала фото Загитова.

Публикация уже собрала 36 тысяч лайков в социальной сети Telegram.

Алина Загитова не выступает в официальных соревнованиях с декабря 2019 года. 20-летняя спортсменка получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.