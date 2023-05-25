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Глава НОК Франции Энрикес покинула должность после скандала

Президент Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF) Брижит Энрикес покинет занимаемую должность, сообщает пресс служба организации.

Глава олимпийского комитета Франции покинула должность после скандала
© Матч ТВ

Энрикес сообщила о решении уйти в отставку на открытии генассамблеи CNOSF в четверг. Как сообщает издание Inside the Games, на прошлой неделе ее предшественник Дени Масселья призвал ее сложить полномочия, пригрозив подать на нее жалобу в прокуратуру за нецелевое использование корпоративных средств.

Отставка Энрикес вступит в силу 21 июня. Совет директоров CNOSF изберет нового президента из числа своих членов в течение следующих трех месяцев. На этот период организацию возглавит Астрид Гюйар.

— Энрикес призывает всех членов спортивного движения оставаться сосредоточенными на главной и первостепенной цели: полного успеха Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году, — сказано в тексте.

Олимпиада в столице Франции пройдет в следующем году с 26 июля по 11 августа.

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