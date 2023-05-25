Глава олимпийского комитета Франции покинула должность после скандала

Энрикес сообщила о решении уйти в отставку на открытии генассамблеи CNOSF в четверг. Как сообщает издание Inside the Games, на прошлой неделе ее предшественник Дени Масселья призвал ее сложить полномочия, пригрозив подать на нее жалобу в прокуратуру за нецелевое использование корпоративных средств.