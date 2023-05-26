Участие в Международном фестивале студенческого спорта подтвердили более 30 стран

"Более 30 стран из Латинской Америки, Африки, Азии подтвердили участие, - сказал Чернов. - Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду".