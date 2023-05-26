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Участие в Международном фестивале студенческого спорта подтвердили более 30 стран

Более 30 стран подтвердили участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом журналистам в пятницу сообщил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Участие в Международном фестивале студенческого спорта подтвердили более 30 стран
© РИА Новости

"Более 30 стран из Латинской Америки, Африки, Азии подтвердили участие, - сказал Чернов. - Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду".

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.

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