CAS считает, что в отстранении российских клубов от еврокубков нет дискриминации

Спортивные арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА, в котором заговорится об отсутствии дискриминации команд из России.

«Решение было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований. Оно не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства. Оно не было непропорциональным или дискриминационным и находится в пределах усмотрения УЕФА», - гласит релиз CAS.

УЕФА принял решение отстранить российские клубы от всех турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине. Именно поэтому команды из России не играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в этом сезоне. Решение было принято весной 2022 года.