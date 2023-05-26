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CAS считает, что в отстранении российских клубов от еврокубков нет дискриминации

Спортивные арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения об отстранении российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА, в котором заговорится об отсутствии дискриминации команд из России.

CAS считает, что в отстранении российских клубов от еврокубков нет дискриминации
© Спорт день за днем

«Решение было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований. Оно не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства. Оно не было непропорциональным или дискриминационным и находится в пределах усмотрения УЕФА», - гласит релиз CAS.

УЕФА принял решение отстранить российские клубы от всех турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине. Именно поэтому команды из России не играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в этом сезоне. Решение было принято весной 2022 года.

Санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и московские «Динамо» и ЦСКА, клубы, которые играли бы в еврокубках в нынешнем сезоне по спортивному принципу, и Российский футбольный союз (РФС) подали апелляции на решение УЕФА в CAS. В июле 2022 года суд отклонил апелляции.

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