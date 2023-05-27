Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату Госдумы Роману Терюшкову. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал. Пусть сидит на своем месте и не чирикает!» — заявила специалист.

По ее мнению, Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов.

26 мая Тарасова заявила, что не нужно бойкотировать международные соревнования и не стоит призывать спортсменов это делать. Она согласилась с мнением тренера Александра Жулина, раскритиковавшего депутатов Госдумы за подобные лозунги. После этого Терюшков в интервью России не нужны такие тренеры.