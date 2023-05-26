Матыцин: россияне показали отличный результат на Российско-китайских молодежных играх

"От всей души поздравляю участников IX Российско-китайских молодежных летних игр с их завершением. Уверен, что для спортсменов это были незабываемые соревнования, ведь они приобрели не только соревновательный опыт, но и новых друзей. Российские спортсмены показали отличный результат, завоевав 92 медали, 37 из которых - золотые, пусть медали этих игр станут импульсом для достижения новых высот. Поздравляю всех победителей и призеров IX Российско-китайских молодежных летних игр с успешным выступлением", - сказал Матыцин.