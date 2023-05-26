Экс-тренер сборной РФ обвинил IIHF в боязни признать политическое давление

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о том, что решение об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований было принято не по причинам политического характера.

«Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят. Он пытается выглядеть сильным руководителем.

Когда нас вернут? Мне уже даже представить трудно», — передает слова Быкова Sport24.

Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.