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Экс-тренер сборной Быков заявил, что Тардиф боится признать политическое давление на IIHF

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о том, что решение об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований было принято не по причинам политического характера.

Экс-тренер сборной РФ обвинил IIHF в боязни признать политическое давление
© РИА Новости

«Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят. Он пытается выглядеть сильным руководителем.

Когда нас вернут? Мне уже даже представить трудно», — передает слова Быкова Sport24.

Напомним, что Международная федерация хоккея ранее приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее агент бывшего капитана петербургского СКА Глеб Чистяков прокомментировал сообщения о подписании трехлетнего контракта между казанским «Ак Барсом» и чешским нападающим, а также на слухи о его возможном переходе в другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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