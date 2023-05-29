В Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском турнире

В экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском вечере в Дублине (Ирландия). Видео появилось на YouTube-канале FightHype.com.

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Инцидент произошел 20 мая. Ирландец пришел на турнир поболеть за соотечественницу Кэти Тейлор. Во время оглашения результата поединка, в котором Тейлор уступила британке Шантель Кэмерон, один из зрителей с задних рядов кинул в спину стоящего у ринга Макгрегора стакан с пивом.

Ранее Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Он заявил, что планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.