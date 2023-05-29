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В Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском турнире

В экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском вечере в Дублине (Ирландия). Видео появилось на YouTube-канале FightHype.com.

В Макгрегора бросили стакан с пивом на боксерском турнире
© Lenta.ru

Инцидент произошел 20 мая. Ирландец пришел на турнир поболеть за соотечественницу Кэти Тейлор. Во время оглашения результата поединка, в котором Тейлор уступила британке Шантель Кэмерон, один из зрителей с задних рядов кинул в спину стоящего у ринга Макгрегора стакан с пивом.

Ранее Макгрегор назвал сроки проведения своего следующего поединка. Он заявил, что планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Всего в активе Макгрегора 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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