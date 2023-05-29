Врач российских фигуристов на Олимпиаде потребовал в суде взыскать с журналистов один рубль

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский подал в суд Тольятти иск к изданию "Угол зрения" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом Шветский сообщил в понедельник ТАСС.

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"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг", тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта, - сообщил Шветский. - В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль".

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Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. В связи с этой ситуацией сборной по-прежнему не вручены золотые медали за победу в командном турнире. 10 февраля 2022 года издание "Угол зрения" опубликовало материал с заголовком "Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой".

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) в январе оправдал Валиеву, не найдя в ее действиях вины или халатности. Фигуристка лишилась только победы на чемпионате России 2021 года, где была взята допинг-проба, давшая положительный результат. Всемирное антидопинговое агентство не согласилось с вердиктом и оспорило решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), организация настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года. Сторонами дела также стали РУСАДА и Международный союз конькобежцев. 23 апреля стало известно, что CAS объединил апелляции всех сторон.