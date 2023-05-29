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Дмитрий Губерниев: «Буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но если Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет»

Дмитрий Губерниев заявил, что Ольга Бузова выиграет забег на 60 м с участием фигуристок.

Губерниев считает, что забег в Москве выиграет Бузова
© Sports.ru

Забег состоится 5 июня на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики. В нем примут участие Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

«Дистанция маленькая, поэтому может быть все что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно.

Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину. Легкая атлетика в Москве – это больше, чем королева спорта, особенно в наши непростые времена.

Вообще все спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Бег – основополагающее базовое упражнение для тренировок. Самое главное – хорошо размяться, чтобы, не дай бог, не растянуть какую-нибудь мышцу или сухожилие.

Девчонкам желаю удачи. Я сам буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но, правда, если Алина Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет», – сказал Губерниев.

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