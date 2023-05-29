Губерниев считает, что забег в Москве выиграет Бузова

«Дистанция маленькая, поэтому может быть все что угодно. Вообще Бузова победит. Знаю, что она готовится усиленно.



Здорово, что фигуристки принимают участие в Неделе легкой атлетики, развиваются, Трусова прыгала в длину. Легкая атлетика в Москве – это больше, чем королева спорта, особенно в наши непростые времена.



Вообще все спортсмены пробуют себя в других видах спорта. Бег – основополагающее базовое упражнение для тренировок. Самое главное – хорошо размяться, чтобы, не дай бог, не растянуть какую-нибудь мышцу или сухожилие.



Девчонкам желаю удачи. Я сам буду на Неделе легкой атлетики комментировать. Но, правда, если Алина Загитова узнает, что там буду я, она по традиции не придет», – сказал Губерниев.