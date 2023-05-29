В WADA назвали Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало Россию лидером по допинговым нарушениям в 2020 году. Об этом сообщается в релизе на сайте организации.

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WADA зафиксировало 135 нарушений антидопинговых правил со стороны россиян за год. На втором месте по этому показателю оказалась спортсмены из Индии (59), третью строчку заняли американцы (57).

Отмечается, что всего в 2020 году в организации выявили 935 нарушений у представителей 91 страны. После проверки проб удалось подтвердить 672 случая.