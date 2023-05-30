Авербух рассказал о вкладе жены Костомарова в его восстановление

«Рома — настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой.



Всему, что идет от Telegram-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе», — приводит слова Авербуха ТАСС.