РУСАДА: в этом году в два раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в предыдущем

— Совершенно недавно мы получили запрос по тому, как работает РУСАДА, и предоставили все необходимые документы. Наша основная цель не войти в WADA, а продолжать обеспечивать чистоту спорта. К сожалению, на этот год у нас в два раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в прошлом году, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».

В конце 2019 года WADA признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в CAS, который сократил срок наказания до двух лет. Действие санкций завершилось в середине декабря 2022 года.