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«На этот год у нас в два раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в прошлом году» — глава РУСАДА

Глава РУСАДА Вероника Логинова на заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством председателя Дмитрия Свищева рассказала, как продвигается сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в вопросе восстановления статуса РУСАДА.

РУСАДА: в этом году в два раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в предыдущем
© РИА Новости

— Совершенно недавно мы получили запрос по тому, как работает РУСАДА, и предоставили все необходимые документы. Наша основная цель не войти в WADA, а продолжать обеспечивать чистоту спорта. К сожалению, на этот год у нас в два раза больше нарушений антидопинговых правил, чем в прошлом году, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».

В конце 2019 года WADA признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в CAS, который сократил срок наказания до двух лет. Действие санкций завершилось в середине декабря 2022 года.

В ноябре 2022 года президент WADA Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе РУСАДА.

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