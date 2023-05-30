В Минспорте считают, что WADA стремится к максимально продолжительному отстранению РУСАДА

— Мы считаем, что здесь надо подходить осознанно и спокойно и не идти на поводу у WADA, особенно в том, что касается законодательства. Сейчас законопроект, который был направлен депутатами, находится в министерстве спорта, будет подготовлен отзыв. Но если данный законопроект пройдет и будет принят, то мы не можем гарантировать, что в очередном мониторинге мы не получим от WADA других замечаний. Мы понимаем, что целью, скорее всего, будет максимально продолжительное отстранение нашего РУСАДА от получения статуса соответствия, к этому надо быть готовым, — приводит слова Федорова пресс служба комитета Госдумы по спорту.