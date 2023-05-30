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В Минспорте считают, что WADA стремится к максимально продолжительному отстранению РУСАДА

Замминистра спорта РФ Андрей Федоров на заседании комитета Госдумы по спорту высказал мнение, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится к максимально продолжительному отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В Минспорте считают, что WADA стремится к максимально продолжительному отстранению РУСАДА
© РИА Новости

— Мы считаем, что здесь надо подходить осознанно и спокойно и не идти на поводу у WADA, особенно в том, что касается законодательства. Сейчас законопроект, который был направлен депутатами, находится в министерстве спорта, будет подготовлен отзыв. Но если данный законопроект пройдет и будет принят, то мы не можем гарантировать, что в очередном мониторинге мы не получим от WADA других замечаний. Мы понимаем, что целью, скорее всего, будет максимально продолжительное отстранение нашего РУСАДА от получения статуса соответствия, к этому надо быть готовым, — приводит слова Федорова пресс служба комитета Госдумы по спорту.

В конце 2019 года WADA признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года. РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в CAS, который сократил срок наказания до двух лет. Действие санкций завершилось в середине декабря 2022 года.

В ноябре 2022 года президент WADA Витольд Банька заявил о выявленных в ходе аудита недостатках в работе РУСАДА.

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