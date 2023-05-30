Беременная Серена Уильямс: я серьёзно пытаюсь понять, ребёнок спереди — или сзади

Бывшая первая ракетка мира, победительница 23-х турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американская теннисистка Серена Уильямс , ранее сообщившая, что беременна вторым ребёнком, поделилась новыми фотографиями.

«Осторожно: вещи не всегда такие, какими кажутся. Я серьёзно пытаюсь понять, ребёнок спереди — или сзади», — подписала экс-теннисистка фотографию.

«Этот ребёнок пинается гораздо больше, чем Олимпия (старшая дочь пары. — прим. «Чемпионата»). Он везде!»

Старшая дочка пары, Олимпия Оганян, родилась в 2017 году: в том же году Серена Уильямс выиграла свой последний в карьере турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.