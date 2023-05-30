Тарасова об антидопинговых правилах: «Плачевно нарушаем»

«Плачевно нарушаем» — Тарасова о статистике нарушений антидопинговых правил в России
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала статистику нарушений антидопинговых правил в России в 2020 году.
В 2020 году в России было выявлено 135 нарушений антидопинговых правил, что стало худшим показателем в мире за год, следует из релиза Всемирного антидопингового агентство (WADA), опубликованного в понедельник.
— Плачевно нарушаем. Это не зависит от того, что у нас большая страна по населению, — заявила Тарасова «Матч ТВ».
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«Плачевно нарушаем» — Тарасова о статистике нарушений антидопинговых правил в России
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