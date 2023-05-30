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Роднина объяснила проблемы российских спортсменов с допингом

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила проблемы российских спортсменов с допингом. Ее слова передает Sport24.

Роднина объяснила проблемы российских спортсменов с допингом
© Lenta.ru

Роднина назвала причиной многократных нарушений антидопинговых правил безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине.

«Неизвестно сколько еще такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», — заявила она.

29 мая Всемирное антидопинговое агентство (WADA) России допустили больше всех нарушений антидопинговых правил в 2020 году. За этот период было зарегистрировано 135 таких случаев.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил забрать у России право проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира, а российских спортсменов — лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го стало известно о решении WADA продлить отстранение РУСАДА.

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