Теннисистка Свитолина раскритиковала запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну.



Сейчас россиян и белорусов возвращают во многие виды спорта. Мне обидно за наших атлетов, которые посвятили жизнь спорту. Не понимаю позицию Минспорта. Они не оставляют спортсменам выбора. Хорошо бы позволили участвовать по желанию, но это же приказ. В теннисе можно заморозить очки и вернуться спустя время, но в других видах спорта ситуация иная. Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.