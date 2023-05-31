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Свитолина раскритиковала запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых представлены атлеты из России и Беларуси.

Теннисистка Свитолина раскритиковала запрет украинским спортсменам соревноваться с россиянами
© Чемпионат.com

«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса всё произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну.

Сейчас россиян и белорусов возвращают во многие виды спорта. Мне обидно за наших атлетов, которые посвятили жизнь спорту. Не понимаю позицию Минспорта. Они не оставляют спортсменам выбора. Хорошо бы позволили участвовать по желанию, но это же приказ. В теннисе можно заморозить очки и вернуться спустя время, но в других видах спорта ситуация иная. Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.

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