Глава МОК: рекомендации по российским спортсменам применимы на практике

«Международные федерации доказали, что рекомендации МОК по российским спортсменам применимы на практике» — Бах
Международные спортивные федерации сумели доказать, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских атлетов до международных соревнований работают и могут быть применены, заявил глава МОК Томас Бах.
В среду в Лозанне проходит генеральная ассамблея Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF). Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.
— Сейчас, когда наша автономия ставится под сомнение некоторые правительствами, когда некие силы хотят разделить глобальное спортивное движение, единство фундаментально важно для будущего глобального спорта.
Самый свежий пример — ваши решения по участию индивидуальных спортсменов с российским и белорусским паспортами. Для большинства из вас они основаны на инициативах, принятых Олимпийским саммитом, который попросил МОК найти путь для возвращения этих атлетов на международные соревнования, но сохранить санкции в отношении государственных чиновников.
Я хочу поблагодарить совет ASOIF за декларацию, подчеркивающую необходимость разделения спорта и политики. Такая сложная политическая проблема не может иметь простое решение. Только популисты могут искать такие простые решения, мы видим, к чему они приводят.
У вас возникают сложности с применением рекомендаций на практике. Но многие из вас доказали, что это может быть сделано. Многие федерации успешно организовали международные соревнования, даже чемпионаты мира с учетом этих рекомендаций. С первого и до последнего момента мы будем вместе, — сказал Бах.
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«Международные федерации доказали, что рекомендации МОК по российским спортсменам применимы на практике» — Бах