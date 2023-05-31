Глава МОК: рекомендации по российским спортсменам применимы на практике

— Сейчас, когда наша автономия ставится под сомнение некоторые правительствами, когда некие силы хотят разделить глобальное спортивное движение, единство фундаментально важно для будущего глобального спорта.



Самый свежий пример — ваши решения по участию индивидуальных спортсменов с российским и белорусским паспортами. Для большинства из вас они основаны на инициативах, принятых Олимпийским саммитом, который попросил МОК найти путь для возвращения этих атлетов на международные соревнования, но сохранить санкции в отношении государственных чиновников.



Я хочу поблагодарить совет ASOIF за декларацию, подчеркивающую необходимость разделения спорта и политики. Такая сложная политическая проблема не может иметь простое решение. Только популисты могут искать такие простые решения, мы видим, к чему они приводят.



У вас возникают сложности с применением рекомендаций на практике. Но многие из вас доказали, что это может быть сделано. Многие федерации успешно организовали международные соревнования, даже чемпионаты мира с учетом этих рекомендаций. С первого и до последнего момента мы будем вместе, — сказал Бах.