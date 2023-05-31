Ягудин, Карякин и Кокляев примут участие в «Забеге спортсменов» на Неделе лёгкой атлетики

«Уверен, многие со мной согласятся: в прошлом году костюмированный забег, в котором я участвовал, стал вишенкой на торте Недели легкой атлетики. Это было и весело, и азартно.



К сожалению, мне не удалось победить, я прибежал только шестым. Но в этот раз шансов гораздо больше: и дистанция на 40 метров короче, и соперников будет не 7, а всего 2 или 3, так что поборемся!



Друзья спрашивают, побегу ли я снова в костюме Чубакки. Приходите на Никольскую и увидите сами!» – сказал Ягудин.