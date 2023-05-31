РУСАДА ответило главе WADA, сомневающемуся в независимости антидопинговой системы России

"Абсолютно спокойно реагируем на подобного рода заявления, это уже не новость, - сказала Логинова. - Все функции антидопингового агентства выполняются при неукоснительном соблюдении стандартов. Что касается РУСАДА, то нами предприняты беспрецедентные меры для обеспечения независимости агентства: начиная с внесения изменений в устав агентства и заканчивая введением требования о согласовании каждого нового кандидата в штат с независимым офицером по этике. В этом году РУСАДА переданы полномочия по утверждению общероссийских антидопинговых правил".