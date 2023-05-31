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Депутат Свищев назвал бредятиной слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Яна Вапаавуори, назвавшего Международный олимпийский комитет (МОК) «пророссийским до безумия».

Депутат Свищев назвал бредятиной слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК
© Газета.Ru

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, который обязан развивать спорт. Если хочет заниматься политикой, пусть идет в депутаты местного парламента.

Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытка давления на МОК», — сказал Свищев Sport24.

Вапаавуори ранее заявил, что МОК занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию со стороны стран, политиков и международных федераций.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если спортсмены не выражали активную поддержку проведению СВО на территории Украины.

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