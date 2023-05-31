Депутат Свищев назвал бредятиной слова президента НОК Финляндии о пророссийском МОК

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Яна Вапаавуори, назвавшего Международный олимпийский комитет (МОК) «пророссийским до безумия».

«Удивительно слышать бредятину от спортивного руководителя, который обязан развивать спорт. Если хочет заниматься политикой, пусть идет в депутаты местного парламента.



Его позиция неприемлема в современных условиях. Это можно расценивать как попытка давления на МОК», — сказал Свищев Sport24.

Вапаавуори ранее заявил, что МОК занял жесткую позицию в отношении допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям только в результате давления на организацию со стороны стран, политиков и международных федераций.