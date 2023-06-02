Олимпийский комитет России не получал приглашения на участие в Азиатских играх

"Если рассмотреть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), то мы увидим, что в них заложены политические требования, которые являются абсолютно неприемлемыми. Там написано, что спортсмены не имеют права представлять ни свои национальные федерации, ни свой национальный олимпийский комитет. В этой части будет выглядеть достаточно странно даже какая-то гипотетическая возможность какого-то организованного выступления на этих соревнованиях", - ответил Поздняков на вопрос о возможности участия российской команды в Азиатских играх в Китае.