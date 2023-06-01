Поздняков уверен, что российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх

"Олимпийская мечта - главный мотивирующий фактор для всех спортсменов, - сказал Поздняков. - Я абсолютно уверен, что тучи рассеются и справедливость восторжествует. Что все наши спортсмены вернуть на арены, в том числе на олимпийские арены. Российский спорт будет существовать и будет добиваться побед. И бороться за самые высокие места - как это было, как это есть, как это будет".