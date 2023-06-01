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Рабочая группа комитета Госдумы по спорту предложила разрешить рекламу пива и букмекеров на турнире «Игры будущего»

Участники рабочей группы по развитию компьютерного спорта, которая создана при комитете Госдумы по спорту, предложили разрешить рекламу пива и букмекеров на турнире «Игры будущего», сообщает пресс служба комитета.

На турнире «Игры будущего» предложили разрешить рекламу пива и букмекеров
© РИА Новости

Члены рабочей группы обсудили поправки к законопроекту об «Играх будущего». В их числе: разрешение рекламы пива и букмекеров во время проведения турнира; упрощение налогового бремени для организатора турнира; возможность принудительного лицензирования иностранных компьютерных игр для обеспечения организации турнира.

Законопроект об «Играх будущего» внесён в Госдуму 12 мая и готовится к первому чтению.

«Игры будущего» пройдут в Казани в феврале 2024 года.

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