На турнире «Игры будущего» предложили разрешить рекламу пива и букмекеров

Участники рабочей группы по развитию компьютерного спорта, которая создана при комитете Госдумы по спорту, предложили разрешить рекламу пива и букмекеров на турнире «Игры будущего», сообщает пресс служба комитета.

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Члены рабочей группы обсудили поправки к законопроекту об «Играх будущего». В их числе: разрешение рекламы пива и букмекеров во время проведения турнира; упрощение налогового бремени для организатора турнира; возможность принудительного лицензирования иностранных компьютерных игр для обеспечения организации турнира.

Законопроект об «Играх будущего» внесён в Госдуму 12 мая и готовится к первому чтению.