Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал ошибку противников допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит Inside the Games.

© Lenta.ru

Бах заявил, что у чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, поэтому только популисты могут делать вид, что у них есть ответы.

«Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», — подчеркнул он, добавив, что нужно следовать рекомендациям МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.