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Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал ошибку противников допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит Inside the Games.

Глава МОК назвал ошибку противников допуска россиян к турнирам
© Lenta.ru

Бах заявил, что у чрезвычайно сложных политических проблем не может быть легкого решения, поэтому только популисты могут делать вид, что у них есть ответы.

«Они хотят попытаться убедить, что ничего не получится», — подчеркнул он, добавив, что нужно следовать рекомендациям МОК.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

При этом российские спортсмены сталкиваются с проблемами при допуске на турниры из-за сложной проверки. В частности, Международная федерация фехтования запретила принимать участие в соревнованиях олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Софии Поздняковой, Ольге Никитиной и еще девяти саблистам.

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