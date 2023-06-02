Минспорта Франции призвала не критиковать власти из-за отселения бездомных во время ОИ

«Винить Олимпиаду во всех наших бедах неправильно. Важно не искажать факты, не считать, что Олимпийские игры ответственны за все наши проблемы. Не надо мешать всё в одну кучу.



Сейчас перед нами стоит серьёзный вопрос временного жилья. Но это — не вина Олимпийских игр. У нас есть около 200 000 мест для оказания помощи. И это — рекорд с 2017 года», — сказала министр в эфире France 2.