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Министр спорта Франции призвала не критиковать власти из-за отселения бездомных во время ОИ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась о проблеме бездомных, которая обострится во время Олимпийских игр 2024 года. В настоящее время около пяти тысяч гостиничных номеров Парижского региона используются для размещения бездомных. Но владельцы гостиниц во время Олимпиады в Париже в 2024 году хотят освободить эти места для туристов.

Минспорта Франции призвала не критиковать власти из-за отселения бездомных во время ОИ
© Betassist

Ожидается, что из-за этого бездомных переместят в другие пункты размещения в различных регионах Франции. Эти планы вызвали недовольство ряда депутатов. В частности, депутат Адриана Клуэ заявила, что бездомных хотят скрыть от участников Олимпиады.

«Винить Олимпиаду во всех наших бедах неправильно. Важно не искажать факты, не считать, что Олимпийские игры ответственны за все наши проблемы. Не надо мешать всё в одну кучу.

Сейчас перед нами стоит серьёзный вопрос временного жилья. Но это — не вина Олимпийских игр. У нас есть около 200 000 мест для оказания помощи. И это — рекорд с 2017 года», — сказала министр в эфире France 2.

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