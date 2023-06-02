Скончалась вице-чемпионка мира по джиу-джитсу

Умерла вице-чемпионка мира по джиу-джитсу
Умерла серебряный призер чемпионата мира 2022 года по джиу-джитсу француженка Сандра Бади, ей был 31 год. О ее смерти заявил клуб «Сумулу», пишут «Вести».
«С огромной печалью мы узнали о кончине Сандры Бади. Культовая фигура для нашего клуба. Все наши мысли с ее семьей и близкими», - говорится в сообщении клуба.
По данным портала Inside the Games, причиной смерти спортсменки стала остановка сердца, пишет ТАСС.
Бади выиграла золото в командном зачете на Всемирных играх-2022 в Бирмингеме в весовой категории до 48 кг. Также она является серебряный призером чемпионата мира-2022.
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