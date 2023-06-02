Фигуристка Щербакова поразила поклонников фотографиями на фоне Эйфелевой башни

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. 19-летняя девушка показала снимки из Парижа (Франция).
Щербакова похвасталась снимками, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни.
«Bonjour», — подписала фотографии Анна.
Поклонники Щербаковой остались под впечатлением от её публикации, написав комплименты в комментариях:
— Анечка!! Нет слов, только чувства!
— Какая красавица!
— Анна Станиславовна, вы изумительны!
— Неотразимая красотка!
Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при в сезоне-2019/2020.