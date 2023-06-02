$80.97-0.0386.58+0.08

Щербакова поразила поклонников фотографиями на фоне Эйфелевой башни

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. 19-летняя девушка показала снимки из Парижа (Франция).

Фигуристка Щербакова поразила поклонников фотографиями на фоне Эйфелевой башни
© Betassist

Щербакова похвасталась снимками, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни.

«Bonjour», — подписала фотографии Анна.

Поклонники Щербаковой остались под впечатлением от её публикации, написав комплименты в комментариях:

— Анечка!! Нет слов, только чувства!

— Какая красавица!

— Анна Станиславовна, вы изумительны!

— Неотразимая красотка!

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (2020, 2022), серебряным призёром финала Гран-при в сезоне-2019/2020.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий