Фигуристка Щербакова поразила поклонников фотографиями на фоне Эйфелевой башни

Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. 19-летняя девушка показала снимки из Парижа (Франция).

© Betassist

Щербакова похвасталась снимками, на которых она позирует на фоне Эйфелевой башни.

«Bonjour», — подписала фотографии Анна.

Поклонники Щербаковой остались под впечатлением от её публикации, написав комплименты в комментариях:

— Анечка!! Нет слов, только чувства!

— Какая красавица!

— Анна Станиславовна, вы изумительны!

— Неотразимая красотка!