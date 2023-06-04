Стал известен лучший комментатор России

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич стал лучшим по итогам сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

В списке претендентов на награду Генич обошел двух других комментаторов «Матч ТВ» — Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.

Отмечается, что Генич стал лучшим не только по мнению экспертов, но и по мнению болельщиков, набрав наибольшее количество баллов в зрительском голосовании.

Напомним, что сезон РПЛ завершился 3 июня. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит», серебряные награды выиграли футболисты ЦСКА, а бронза досталась игрокам столичного «Спартака».

В Первую лигу вылетели «Торпедо» и «Химки», в переходных матчах против команд Первой лиги сыграют «Пари НН» и воронежский «Факел».