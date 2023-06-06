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Генпродюсер "Матч ТВ" Тащин сообщил, что телеканал взял под опеку енота в московском зоопарке

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что телеканал принял решение взять под опеку енота по кличке Шоня, который недавно появился в Московском зоопарке.

«Матч ТВ» взял под опеку енота после инцидента в Геленджике
© Газета.Ru

Напомним, 5 июня появилась информация, что в Геленджике при съемках «Кубка Лиги Ставок по гольфу» еноты повредили телевизионный кабель «Матч ТВ».

«Еноты, конечно, принеcли нам финанcовый ущерб cвоим желанием перекуcить, но, уверен, они лишь хотели поcмотреть прекраcный роccийcкий гольф c лучших меcт, а наши кабели им в этом мешали.

Приняли решение, что поддержим популяцию енотов, тем более что в Моcковcком зоопарке cовcем недавно появилcя новый житель — Шоня. Думаю, в cкором времени мы интегрируем его образ и в наш эфир, и в различные маркетинговые активноcти», — написал Тащин.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» оценил нанесенный енотами ущерб в 700 тысяч рублей.

«Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет. Надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», — сказал генпродюсер телеканала.

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