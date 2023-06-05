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Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу.

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ», едва не сорвав трансляцию турнира по гольфу
© РИА Новости

Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

3 мая в Геленджике начался турнир, который транслировался по «Матч ТВ». На следующий день в передвижной телестанции пропал сигнал, а у операторов перестали работать камеры – сотрудники канала нашли перегрызенными четыре кабеля.

«Матч ТВ» начал проверку и на данный момент считает, что к инциденту причастны еноты, которых техники канала уже встречали в той же местности.

Кабели были заменены до старта очередных соревнований, поэтому инцидент не повлиял на трансляцию.

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